Кигали, , 11:43 — REGNUM Работа сервиса по доставке еды и напитков Jumia Foods была приостановлена в Руанде. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление нигерийской компании Jumia Technologies.

«Мы приняли трудное решение приостановить наши услуги в Руанде с 9 декабря 2019 года», — говорится в сообщении компании.

«Хотя решения, подобные этим, всегда трудны, сейчас как никогда важно сосредоточить наше внимание и ресурсы на том, чтобы они могли принести максимальную пользу и помочь нам процветать», — отметили в компании.

Напомним, что в ноябре Jumia прекратила деятельность в Танзании и в Камеруне.

С бизнес-моделью в сфере электронной коммерции, похожей на модели Amazon и Alibaba, Jumia является самой популярной платформой розничной электронной коммерции потребительских товаров в Африке.

Как отмечают журналисты, Jumia стала первым африканским стартапом на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). По информации журналистов, на настоящий момент Jumia во второй раз за три квартала пропустила оценку выручки.

Акции Jumia торгуются на уровне $5,76, упав на 1,5%, отмечает агентство.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый африканский стартап появится на Нью-Йоркской фондовой бирже