Лондон, , 11:30 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании по реализации комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения Казахстана подписали президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и премьер-министр республики Аскар Мамин. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Глава правительства отметил, что в рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020−2024 годы будут построены новые многопрофильные больницы.

В рамках встречи стороны также обсудили двустороннее сотрудничество по реализации проектов в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и возобновляемых источников электроэнергии.

Напомним, ЕБРР принимает участие в строительстве Большой Алма-Атинской кольцевой автодороги (БАКАД). Ранее руководство банка планировало предоставить Казахстану на эти цели $225 млн на 15 лет по рыночной ставке.

Читайте также: ЕБРР: правительство Казахстана не должно «сидеть в самодовольстве»