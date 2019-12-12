Сеул, , 11:26 — REGNUM Япония обошла Южную Корею на рынке косметических средств Китая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной компании Global Trade Atlas.

Согласно опубликованным данным, с января по октябрь 2019 года общий импорт косметики в Китай составил $9,67 млрд, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что импорт косметических средств из Японии увеличился на 34,8%, до $2,46 млрд, а из Южной Кореи — на 14%, до $2,43 млрд.

По состоянию на конец октября лидирующую позицию занимает Япония с долей рынка 25,5%, за ней следует Южная Корея (25,2%), Франция (18,7%), США (9,7%), Великобритания (5,7%).

Известно, что до 2015 года на косметическом рынке Китая лидировала Франция, однако в 2016 году ее место заняла Южная Корея, где и оставалась на протяжении трех лет подряд.