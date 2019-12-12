Лондон, , 11:21 — REGNUM В случае победы Консервативной партии Великобритании на выборах в парламент ожидается укрепление курса фунта по отношению к доллару, об этом 12 декабря сообщает Reuters.

Аналитики агентства отмечают, что в случае если партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получит большинство месте в законодательном органе страны, то британская валюта может вернуть утраченные позиции и будет торговаться по курсу 1,5$ за 1£.

Причиной подобного вывода стали обещания Джонсона сократить налоги, положить конец режиму жесткой экономии бюджетных средств за счет увеличения расходов на образование и здравоохранение.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Великобритании стартовали парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, победу на них одержат консерваторы. Однако вопрос заключается в том, получат ли они большинство мест в законодательном органе королевства или вынуждены будут формировать коалицию.

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