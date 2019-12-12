Москва, , 11:12 — REGNUM По итогам ноября 2019 года самым продаваемым новым кроссовером столичного авторынка России стал Volkswagen Tiguan. Об этом 12 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего жители Москвы в прошлом месяце приобрели 10 200 новых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — это на 5% меньше, чем год назад.

Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan в ноябре приобрели 667 автолюбителей российской столицы. Этот показатель продаж на 5% больше по сравнению с 2018 годом. Всего на несколько проданных единиц отстает южнокорейский кроссовер Hyundai Creta, который лидировал в рейтинге самых популярных SUV Москвы на протяжении почти всего 2019 года. В ноябре на столичном рынке было продано 664 единиц этой модели (-4%).

Третье место занял японский представитель сегмента SUV — Nissan Qashqai (586 ед.; +32%).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Skoda Kodiaq (554 ед.; +27%) и очередной представитель японской компании Nissan — кроссовер X-Trail (368 ед.; — 27%).

Кроме того, в топ-10 самых продаваемых кроссоверов на московском авторынке также вошли: KIA Sorento (355 ед.; +26%), KIA Sportage (305 ед.; +25%), Mitsubishi Outlander (303 ед.; — 26%), Mazda CX-5 (277 ед.; — 12%) и Toyota RAV4 (276 ед.; +7%).

Напомним, за январь-октябрь 2019 года в России на 9% выросли продажи китайских автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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