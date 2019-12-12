Москва, , 10:56 — REGNUM Государственный природный заповедник «Гыданский» (Ямало-Ненецкий АО) преобразован в национальный парк. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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В границах заповедника «Гыданский» при выпасе северных оленей кочуют и проживают коренные малочисленные народы. Это приводило к нарушению действующего законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Поэтому заповедник преобразуется в нацпарк, чтобы коренные народы — гыданские ненцы и энцы, проживающие на этой территории, были обеспечены их традиционной хозяйственной деятельностью (оленеводство, рыболовство, охота и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, заповедник «Гыданский» расположен на Гыданском полуострове и островах Карского моря на территории Тазовского района Ямала.

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