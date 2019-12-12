Чурапча, , 10:56 — REGNUM В селе Чурапча Якутии 122 человека справили новоселье в благоустроенных квартирах, полученных по программе переселения из аварийного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации администрации Чурапчи, в последующие года запланировано строительство ещё нескольких пятиэтажных домов. Застройщик — «СахаСтройГрупп».

Как сообщало ИА REGNUM, четыре региона РФ, в том числе Приморье, получили «двойки» по исполнению программы по переселению из аварийного жилья.