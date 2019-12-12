Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии гражданам, выкупающим жилье в государственном жилищном фонде, и попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет предоставляться отсрочка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено на заседании регионального правительства.

Изменения вносятся в положение о предоставлении жилых помещений госжилфонда коммерческого использования. Будут предоставляться льготные условия продажи квартир гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — в частности, остались без работы, оказались временно нетрудоспособными или чей среднемесячный доход снизился. Также к льготной категории относятся наниматели, получившие инвалидность, или у которых родился ребёнок.

Изменения предусматривают льготы при выкупе жилых помещений в виде отсрочки платежа на срок до шести месяцев.

В настоящее время в Чувашии насчитывается 1986 квартир госжилфонда.