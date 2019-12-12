Калуга, , 10:59 — REGNUM Делегация Калининградской областной думы в Калужскую область встретилась со спикером и депутатами калужского областного парламента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

На встрече двух делегаций был представлен инвестиционный потенциал Калужской области. Регион занимает первое место в стране по объемам производства продукции обрабатывающих производств на душу населения. Кроме того, в Национальном рейтинге инвестиционного климата Калужская область по итогам 2018 года занимает четвёртое место. В области на сегодняшний день создано 12 индустриальных парков и две площадки особой экономической зоны, где представлены 11 кластеров, в числе которых автомобилестроительный, фармацевтический, агропромышленный, образовательный. С 2006 года открыто 114 новых предприятий. В области построен логистический центр Freight Village Kaluga — опорный терминал при распределении грузопотоков из Москвы. Калининградцы предложили использовать эти возможности для сотрудничества регионов в экономической сфере.

«Замечательно, что визит в Калугу состоялся, я надеюсь на укрепление связей. Между нашими регионами налажено прямое авиасообщение. Мы приглашаем калужан посетить Калининградскую область, и думаю, что посещение калужского региона будет интересно для наших жителей. У нас есть хорошая программа «Мы — россияне», — заявила председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева.

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