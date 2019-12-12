Уссурийск, Приморский край, , 10:48 — REGNUM В приморском городе Уссурийске работникам масложиркомбината объявили, что предприятие временно приостанавливает свою работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснил Юрий Попов, председатель совета директоров ООО «Приморская соя», куда организационно входит Уссурийский масложиркомбинат, речи о ликвидации предприятия не идёт, пишет PrimaMedia.

«Разница между консервацией и закрытием заключается в том, что в первом случае всё сохраняется и в нужный момент открывается. Закрытие же — это ликвидация. Сейчас на предприятии идёт консервация — временная приостановка деятельности в связи с изменением конъюнктуры рынка. Продлится она до октября 2020 года, интересы работников предприятия будут учтены в соответствии с законом. Это временная мера, ситуация не такая уж и трагичная, какой её многие видят», — рассказал Юрий Попов.

Отмечается, что предприятие сейчас готовит весь необходимый пакет документов для Центра занятости Уссурийска.

Как сообщало ИА REGNUM, два года ждали выплаты зарплаты работники обанкроченного завода в Удмуртии.