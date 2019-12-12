Москва, , 10:13 — REGNUM Американский доллар 11 декабря испытал снижение на фоне результатов заседания Федрезерва (ФРС) и его прогнозов о дальнейшем сохранении мягкой денежной политики и снижении процентных ставок во второй половине 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Это привело к ослаблению доллара по всему спектру валютного рынка, в том числе и к рублю. Пара доллар/рубль ограниченно снизилась с 63,5 к 63,27 руб.

Такое незначительное снижение курса связано во многом с тем, что пара почти достигла сильного технического уровня 63,18 руб. — минимума с августа 2019 года, преодолеть который затруднительно.

При этом уже утром 12 декабря новость от ФРС практически «отработалась» в ценах, доллар на Форексе приостановил снижение.

Соответственно, наиболее вероятно, что рубль в течение дня останется в пределах диапазона 63,18 — 63,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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