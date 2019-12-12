Тамбов, , 10:11 — REGNUM Арбитражный суд Тамбовской области вернул налоговому органу банкротный иск к Ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В качестве основания спора фигурировала задолженность в размере более 36 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ИФНС России по Тамбову и УФНС России по Тамбовской области поступило 9 декабря 2019 года, но уже через сутки истец попросил вернуть ему иск. Сумма претензий составила 36 889 440,14 рубля. 11 декабря 2019 года суд вернул иск по просьбе заявителя, о причинах отзыва претензий неизвестно.

Налоговая была не единственным кредитором ассоциации. Также в марте 2019 года тамбовское ООО «Рассвет» взыскало с клуба «задолженность по договору займа от 07.11.2018 года и договору займа б/н от 16 ноября 2018 года в размере 7 500 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 500 рублей».

Футбольный клуб зарегистрирован в Тамбове в мае 2012 года. Среди учредителей были детская спортшкола олимпийского резерва «Академия футбола» и тамбовский спортивный клуб «Локомотив».