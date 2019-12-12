Тамбов, 12 декабря 2019, 10:11 — REGNUM Арбитражный суд Тамбовской области вернул налоговому органу банкротный иск к Ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В качестве основания спора фигурировала задолженность в размере более 36 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление от ИФНС России по Тамбову и УФНС России по Тамбовской области поступило 9 декабря 2019 года, но уже через сутки истец попросил вернуть ему иск. Сумма претензий составила 36 889 440,14 рубля. 11 декабря 2019 года суд вернул иск по просьбе заявителя, о причинах отзыва претензий неизвестно.
Налоговая была не единственным кредитором ассоциации. Также в марте 2019 года тамбовское ООО «Рассвет» взыскало с клуба «задолженность по договору займа
Футбольный клуб зарегистрирован в Тамбове в мае 2012 года. Среди учредителей были детская спортшкола олимпийского резерва «Академия футбола» и тамбовский спортивный клуб «Локомотив».