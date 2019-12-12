Южно-Сахалинск, , 10:31 — REGNUM Фракция КПРФ в облдуме Сахалина предложила компенсировать расходы на газификацию островным предпенсионерам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С коллегами из КПРФ согласны и остальные фракции. На Сахалине многие пожилые люди отказываются от проведения газа в дома по причине отсутствия средств на оплату работ по подключению.

Сейчас на Сахалине гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам, прочим льготным категориям, компенсируют 70% затрат на газификацию, а пенсионерам ещё и возвращают стоимость приобретённого оборудования. Но человеку сначала нужно найти эти деньги — до 250 тыс. рублей, а потом ждать, когда ему их вернут. Не у каждого есть такая возможность.

Депутаты намерены добиться, чтобы средства перечислялись сразу после заключения договора с подрядной организацией.

Рекомендации депутатов будут направлены региональному правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалина не намерено строить социальное жильё в регионе. Ставка делается на коммерческое и арендное жильё. С этим категорически не согласны депутаты фракции КПРФ. Они полагают, что это подход не государственников, а коммерсантов, он никогда не решит проблему «бездомного и барачного» Сахалина.