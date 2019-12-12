Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Всемирному банку следует полностью отказаться от кредитования Китая в течение следующих пяти лет, заявил стратег и эксперт в области международного развития, международной торговли и инвестиций Дэниел Фицджеральд Ранд (Daniel F. Runde) в статье для издания The Hill.

«Будучи крупнейшим акционером Всемирного банка, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы деньги американских налогоплательщиков, которые вносят в банк, использовались для финансирования глобального конкурента. Китай должен сам оплачивать свои программы развития», — говорится в статье.

По словам эксперта, международным многосторонним учреждениям пора начать рассматривать Китай как донора, а не в качестве получателя помощи, поскольку Китай является второй по величине экономикой в мире.

«Всемирный банк должен быстро переосмыслить недавно утвержденные рамки партнерства с Китаем и постепенно прекратить кредитование Китая в течение следующих пяти лет… Всемирный банк остается важным международным институтом, но руководство Всемирного банка допустило ошибку, заявив о столь масштабных финансовых отношениях с Китаем. Всемирный банк должен быстро исправить эту ошибку», — добавил эксперт.

Напомним, ранее руководство Всемирного банка согласилось продолжить кредитование Китая на сумму $1−1,5 млрд в год до 2025 года. С 1981 года Китай получил кредиты от Всемирного банка на сумму более $60 млрд по ставкам ниже рыночных.

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