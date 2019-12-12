Волгоград, , 10:18 — REGNUM За неделю на 2% подорожало дизельное топливо в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Волгоградстат. Средняя цена на нефтепродукт, наблюдаемая в рамках еженедельного мониторинга, составила 46,87 рубля.

По данным статистики, средняя цена на дизтопливо 2 декабря была зафиксирована на уровне 45,95 рубля. Таким образом, повышение составило 92 копейки. Стоимость бензина не изменилась АИ-92 в среднем стоит 42,72 рубля за литр, АИ-95 — 47,02 руб., АИ-98 — 51,91 руб.

Уровень инфляции в Волгоградской области за ноябрь 2019 года составил 100,3%. С начала 2019 года в регионе продовольственные товары подорожали в среднем на 0,8%, непродовольственные товары — на 2,9%, услуги населению — на 5,0%.