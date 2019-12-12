Москва, , 10:03 — REGNUM В России цена кроссовера Karoq от чешской марки Skoda будет составлять от 1 515 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

На российском авторынке будут доступны две комплектации данного кроссовера. Одна из них — Ambition будет идти с турбированным мотором объемом 1,4 л, мощность которого будет составлять 150 «лошадей». Агрегатироваться он будет с восьмиступенчатым «автоматом». Именно этот вариант будет стоить в нашей стране 1 515 000 рублей.

Вторая комплектация — это базовая версия Active, которая оснащается 1.6 MPI. Силовая установка идет в паре с механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Сообщается также, что в России позднее появится версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG.

Напомним, что в России Skoda Karoq появится в 2020 году.

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