Москва, , 09:50 — REGNUM На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин выразил удивление тем фактом, что неиспользованным остался целый триллион бюджетных средств. Но для специалистов по госуправлению это давно не секрет, что именно так и будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя неисполнении расходов федерального бюджета — 2019.

«Когда министр финансов ещё и вице-премьер, то доминирующим целеполаганием становится не развитие, а экономия. Это же складывается из тысяч маленьких отказов.

Известно, что на любом законопроекте Минфин пишет «нет», а если это умножено аппаратным весом вице-премьера Антона Силуанова, то преодолеть этот отказ просто невозможно обычным правительственным механизмом.

Пора уже Минфин сделать обычным министерством с обычным министром — бухгалтером, у которого нет статуса заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета — 2019 в объёме до 1 трлн рублей, президент РФ Владимир Путин ответил: «Что-то многовато».