Москва, 12 декабря 2019, 09:50 — REGNUM На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин выразил удивление тем фактом, что неиспользованным остался целый триллион бюджетных средств. Но для специалистов по госуправлению это давно не секрет, что именно так и будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя неисполнении расходов федерального бюджета — 2019.
Как сообщало ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета — 2019 в объёме до 1 трлн рублей, президент РФ Владимир Путин ответил: «Что-то многовато».