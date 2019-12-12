Казань, , 09:47 — REGNUM Правительство Татарии своим постановлением отменило ограничения в использовании земельных участков, которые попали под резервирование в рамках проекта высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Документ за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина обнародован 11 декабря 2019 года в базе нормативных актов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В госреестр недвижимости напротив сведений об участках три года назад внесли отметку о резервировании и, соответственно, ограничении в использовании. Участки находились как в собственности муниципалитетов, так и частных лиц. Речь шла о более 400 наделах. Инициаторами снятия ограничения «в связи с истечением срока их резервирования для государственных нужд» выступили ряд министерств региона, районные власти. Теперь землепользователи и собственники имеют право продать, застроить наделы.

Напомним, ещё в сентябре 2019 года говорилось, что резервирование будет продлено на три года.

О судьбе проекта споры ведутся уже несколько лет. За счёт данной железнодорожной трассы планировалось сократить время в пути от Москвы до Казани до 3,5 часа вместо 14, как выходит на сегодня. Скорость поезд, едущий по трассе, должен был развить до 400 км/ч. Изначально завершить трассу планировали до 2025 года. Стоимость проекта оценивали в 1,69 трлн рублей.

Ряд высокопоставленных чиновников ещё в 2018 году выразили сомнения в экономической целесообразности проекта. Среди них был в том числе и министр финансов Антон Силуанов.

Дорога должна была проходить в том числе и через Владимир, Нижний Новгород и Чебоксары.