Чойский район, Алтай, , 09:43 — REGNUM На Алтае в собственность государства вернули четырнадцать земельных участков, покрытых лесом. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики, ранее они были проданы предпринимателю под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Договор купли-продажи был заключён в 2014 году между главой Чойского района и крестьянским хозяйством «Паспаульское». Согласно документу, почти 19 тыс. га земель были проданы по цене, равной 2% кадастровой стоимости сельхозугодий, т. е. за 1,5 млн рублей.

«Тогда как кадастровая стоимость земельных участков составляла практически 75 млн руб., при этом рыночная стоимость только одного земельного участка превышает 300 млн руб.», — отметили в прокуратуре.

При этом проданные участки находились в собственности Российской Федерации. В результате арбитражный суд Алтая признал договоры недействительными. Арбитражным судом Западно-Сибирского округа решение было остановлено без изменения.

Ранее аналогичный случай произошёл в Турочакском районе республики. Как сообщало ИА REGNUM, там 17 тыс. га земель лесного фонда были проданы по цене 1,15 млн рублей, тогда как минимальная кадастровая стоимость земельного участка составляла более 57 млн.

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