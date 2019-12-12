Барнаул, 12 декабря 2019, 09:39 — REGNUM Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что за авторами поправок, согласно которым суммы штрафов для бизнеса могут увеличить в десятки раз, стоят «люди в погонах» и что данное новшество не слишком соотносится с заявлениями российского руководства. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:
Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное заместителем министра юстиции Денисом Новаком, информировали о том что в новом Кодексе об административных правонарушениях суммы штрафов для бизнеса могут вырасти в десятки раз.
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