Барнаул, , 09:39 — REGNUM Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что за авторами поправок, согласно которым суммы штрафов для бизнеса могут увеличить в десятки раз, стоят «люди в погонах» и что данное новшество не слишком соотносится с заявлениями российского руководства. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Это «реализация» принципа провозглашенного президентами Медведевым, а затем Путиным: «не надо кошмарить бизнес». А если глубже, то «штрафы» — это инструмент рейдерских захватов. Людям в погонах повышение штрафов явно надо для успешных захватов. Принятие этого предложения покажет, кто руководит страной — президент или некие «правоохранители» в погонах, занимающиеся рейдерством».

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное заместителем министра юстиции Денисом Новаком, информировали о том что в новом Кодексе об административных правонарушениях суммы штрафов для бизнеса могут вырасти в десятки раз.

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