Грозный, , 10:03 — REGNUM В столице Чечни продолжается строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Грозный Молл», который обещает стать одним из крупнейших в России. Данный проект позволит трудоустроить порядка трех тысяч человек, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров по итогам инспекционной проверки стройплощадки.

По его словам, здание ТРЦ уже полностью возведено. Сейчас строители ведут работы по устройству фасадов и занимаются прокладкой инженерных систем. Также специалисты занимаются отделкой помещений, готовятся к монтажу траволаторов, эскалаторов, лифтового оборудования, в том числе панорамных лифтов.

«ТРЦ «Грозный Молл» еще не открыт, а занять в нем площадки стремятся многие крупные в России и в мире торговые компании. На сегодняшний день арендовано почти 60% помещений в ТРЦ, подписаны соответствующие контракты. К моменту официального открытия арендных мест здесь практически не останется», — написал Кадыров.

Чеченский лидер уверен, что по завершении строительства ТРЦ «Грозный Молл» станет одним из самых посещаемых и популярных объектов среди жителей и гостей столицы республики.

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