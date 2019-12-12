Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM Средняя цена кубометра древесины, поставляемой из Бурятии на экспорт, составляет 3 тыс. рублей, тогда как его себестоимость не ниже 5−6 тыс. Этим противоречием, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания республики, заинтересовались парламентарии.

При этом на рынках Улан-Удэ тот же лес продаётся по цене от 8 до 14 тысяч рублей за кубометр.

Депутат Игорь Бобков предположил, что разница оплачивается наличными, из-за чего республиканский бюджет недополучает налогов. Чтобы сделать отпускную цену более прозрачной, торговлю лесом в Бурятии намерены перевести на биржу.

«Республика заключила договор с Санкт-Петербургской лесной биржей, но пока в эту систему включились только государственные лесхозы. Понудить крупных лесопользователей торговать древесиной на бирже должны готовящиеся поправки в статью 72 Лесного кодекса», — отметили в хурале.

Кроме того, в 2020 году агентство лесного хозяйства республики получит новые полномочия по контролю за пунктами отпуска древесины.

Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, региональный лесхоз зачастую ловят на незаконной передаче участков земли предпринимателям. Добавим, что руководитель и экс-руководитель РАЛХ являются фигурантами уголовного дела.

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