Москва, , 09:23 — REGNUM О технологиях искусственного интеллекта известно более чем 90% российских бизнесменов, однако 43% не используют и не планируют использовать ИИ в работе своих компаний. Таковы данные совместного исследования проектного офиса по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 37% случаев представители бизнеса указали, что не нуждаются в таких технологиях. Искусственный интеллект не нужен именно в их сфере деятельности, так ответили 28%. Нет знаний о технологиях ИИ у 11% опрошенных, а 8% признались, что не хотят внедрять ИИ из-за требуемых финансовых вложений.

Уже используют технологии ИИ почти треть респондентов, а 23% намерены их внедрять. В 82% компаний, где технологии ИИ уже работают, заявили об их эффективности.

Опрос проводился методом телефонного интервью в октябре 2019 года. Его участниками стали 800 представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

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