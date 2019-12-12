Барнаул, , 09:13 — REGNUM Известию главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что федеральный бюджет 2019 года не исполнен по расходам в объеме до одного трлн руб., впору удивляться не только российскому президенту Владимиру Путину, но и чиновникам, продолжающим оптимизацию социальных и медицинских учреждений в регинах, считает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова:

«Только в Алтайском крае за последние десятилетия закрыты десятки малокомплектных школ, домов престарелых, ФАПов и других социальных и жизненно необходимых объектов. Чиновники говорят: нерентабельно. В итоге, первичное звено в медицине почти полностью разрушено.

К примеру, по словам алтайского депутата Павла Шумихина, в ходе его визита в Змеиногорск, выяснилось, что там на весь район и город работают один хирург и один терапевт, примерно так же обстоит ситуация с медицинскими кадрами в других муниципалитетах. В регионе то и дело возникают протесты людей, потерявших возможность не уезжая из родного села лечиться, обучать своих детей, получать все положенные льготы.

Информация о неисполнении расходов федерального бюджета говорит о том, что деньги в стране точно есть, но их принято «осваивать», а не эффективно использовать. На Алтае и в других регионах страны упорно «оптимизируют» социальные учреждения и не могут поднять социальные программы. Подобная информация обязательно самым негативным образом скажется на рейтинге власти».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей, российский президент Владимир Путин ответил: «Что-то многовато».

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