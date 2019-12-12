Биробиджан, , 08:58 — REGNUM В Еврейской автономной области долги по ЖКХ по состоянию на 1 ноября 2019 года превысили 1,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом долг населения составляет 746,5 млн рублей, что в долевом соотношении равно 57% общего долга. При этом общая собираемость платежей в сравнении с прошлым годом несколько улучшилась и составила 92%. Однако, в ряде районов области отмечается обратная картина: собираемость платежей падает. В Теплоозёрске она составляет 55%, в Ленинском сельском поселении — 50%, в Полевском поселении — менее 40%.

Комментируя сложившуюся ситуацию, губернатор ЕАО Александр Левинталь отметил, что собираемость складывается из нескольких факторов.

«Основные из них — это безответственность некоторых граждан, а с другой стороны — предоставление коммунальными организациями некачественных услуг. Эти аспекты взаимосвязаны — сложно обеспечивать нужное качество услуг, имея недостаточно средств на приобретение топлива, ремонт оборудования, выплату зарплаты работникам и т.д. Поэтому решать проблему неплатежей нужно комплексно», — подчеркнул губернатор области.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской автономии уверен, что в 2020 и 2021 годах область будет вынуждена просить федеральный центр субсидировать средства для сбалансирования областного бюджета.