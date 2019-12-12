Сеул, , 08:52 — REGNUM Правительство США сократило антидемпинговые пошлины на поставку стальной продукцию южнокорейского производства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, представители министерства торговли США приняли решение о сокращении антидемпинговых пошлин на горячекатаную сталь Hyundai Steel с 5,44% до 0,94%.

Известно, что для другой южнокорейской компании, POSCO, пошлины были сохранены на прежнем уровне в 10,11%.

Отметим, что в ноябре 2019 года министерство торговли США отменило антидемпинговые пошлины на южнокорейскую холоднокатаную сталь. От пошлин были освобождены Hyundai Steel, POSCO и Dongbu Steel.

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