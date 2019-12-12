Биробиджан, , 08:50 — REGNUM В ближайшие два года Еврейская автономная область будет просить деньги у федерального центра для сбалансирования своего бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом, как пишет издание Набат, на совещании с руководителями фракций областного Заксобрания рассказал губернатор Александр Левинталь. По мнению главы региона, отправной точкой экономической состоятельности Еврейской автономии станет запуск в работу Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в 2022 году, на налоги которого предполагается значительно улучшить бюджетные показатели области.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению некоторых СМИ, политическая устойчивость губернаторов ЕАО и Камчатки приближается к нулю, и они могут покинуть свои места в любой момент.