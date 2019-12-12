Саратов, , 08:31 — REGNUM В Арбитражный суд Саратовской области поступил ещё один банкротный иск к АО «Саратовский радиоприборный завод». Из-за недочётов исковое заявление до 20 декабря 2019 года оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии к заводу имеет московское АО «Цифроник», их сумма — 121 338 244 рубля.

«25.11.2019 года в Арбитражный суд Саратовской области обратилось АО «Цифроник» с заявлением о признании должника банкротом, согласно которому конкурсный кредитор просит признать АО «СРЗ» несостоятельным (банкротом); включить в реестр требований кредиторов должника в третью очередь основной долг в размере 104 010 696 рублей, проценты в размере 17 327 548 рублей; назначить временным управляющим арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Авангард», — отмечается в материалах дела.

До этого, в конце июля 2019 года, суд приостановил производство по схожим претензиям к обществу, выставленным Сбербанком. Истец требовал «признать обоснованными и включить требования ПАО Сбербанк в реестр требований кредиторов АО «СРЗ» третьей очереди в сумме 648 281 806,99 рубля как обеспеченные залогом имущества должника». Рассмотрение иска приостановили до вынесения решения по другому спору, в котором банк взыскивает тот же кредитный долг с предприятия.

На сайте завода отмечается, что он — одно из ведущих предприятий города и занимается разработкой и производством современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания оружию для Военно-морского флота России. Помимо этого, предприятие, работающее с 1947 года, изготавливает продукцию для судов морского и речного флота.