Анадырь, , 08:42 — REGNUM На Чукотке признали, что путина-2019 побила рекорды за последние 75 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Промысел лососей на Чукотке вели 11 промышленных предприятий, 6 индивидуальных предпринимателей и 12 общин КМНС. По словам начальника отдела рыболовства окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергея Редькина, увеличение квот в 2019 году в сравнении с 2018 составило почти 7 тыс. тонн.

«Путина стала рекордной за последние 75 лет. Вылов кеты и нерки — второй результат за последнее десятилетие, горбуши — максимальный за всю историю промысла», — добавила завлабораторией проходных и пресноводных рыб ЧукотНИО Елена Голубь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год стал для Магаданской области урожайным на вылов рыбы. Добыто больше 10,4 тыс. тонн. Подобных уловов на Колыме не было с 2011 года, тогда добыли 12 тыс. тонн рыбы.