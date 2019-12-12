Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 11 декабря завершились снижением на 0,51%. На американской сессии цена марки Brent снижалась на 1,7%, до $63,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Это произошло после публикации отчета минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Ведомство сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в США, тогда как аналитики ожидали снижения.

Согласно последним данным, на неделе 30 ноября — 6 декабря запасы нефти увеличились на 822 тыс. баррелей (прогноз был — 2,763 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 5,405 млн (прогноз был +2,561 млн), запасы дистиллятов — на 4,118 млн (прогноз был +1,590 млн). Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей, до 12,800 млн баррелей в день.

К закрытию дня покупатели почти полностью отыграли потери на фоне ослабления американской валюты после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил по итогам заседания ставку в диапазоне 1,50% — 1,75%, а также дал понять, что намерен взять паузу в 2020 году.

Также участники рынка пристально следят за переговорами между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп до конца недели должен объявить о своем решении, продлит он пошлины на китайские товары или отложит на 2020 год.

Сегодня, 12 декабря, цена на нефть торгуется выше $63,30. Техническая картина благоприятная для покупателей, но от активности их сдерживают предстоящие события: выборы в Британии и заседание ЕЦБ. События больше важны для валютного рынка. А так как цена нефти в долларах, то значит, они важны и для нефтяного рынка.

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