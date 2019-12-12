Бишкек, , 08:12 — REGNUM «Новый логистический центр станет одним из самых современных и крупнейших в Туркестанском регионе и позволит создать минимум 10 тысяч рабочих мест», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии закладки капсулы индустриально-торгово-логистического центра «Ат-Баши» в Нарынской области Киргизии, передает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник поблагодарил китайских инвесторов за участие в этом проекте, разговоры о котором велись еще со времен распада Советского Союза.

Он отметил, что в январе — сентябре 2019 года экспорт киргизстанской продукции вырос на 11%, но в то же время импорт снизился на 9%.

«Важно понять, что инвестиции — это социальная инфраструктура наших сел и городов, рабочие места и налоги. Сегодня мы видим, что нашему государству верят и готовы вкладываться в отечественную экономику. Мы должны эту стабильность сохранить», — констатировал Глава Правительства.

Напомним, что проект строительства индустриально-торгово-логистического центра «Ат-Баши» оценивается в $275 млн (около 17,5 млрд рублей). После завершения строительства его площадь составит 400 гектаров. На первом этапе работой будет обеспечена тысяча человек, 90% которых будут гражданами Киргизии.