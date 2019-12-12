Хабаровск, , 08:27 — REGNUM Две последние многоэтажки на российской части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае признаны полностью непригодными для проживания. Люди смогут покинуть их лишь тогда, когда власти найдут деньги на переселение. Остальные дома пришли в негодность ещё в 2013 году, после наводнения на Амуре. Немногочисленное население российской части острова живёт фактически в условиях полной изоляции — дороги нет, общественного транспорта нет, движение по аварийной дамбе запрещено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ИА Хабаровский край сегодня выяснило у местных жителей и администрации Хабаровского района, что жизнь на российской части острова фактически исчезает.

Рейсовых автобусов нет, официальной дороги нет, движение по аварийной дамбе запрещено, Люди пешком ходят на Большую землю. Медпункт закрыт. Проложить нормальную дорогу стоит очень дорого. Оставшиеся местные жители просят власти переселить их на материк. Сейчас власти с людьми наконец согласились, но денег на это, как объяснили в районной администрации — пока нет.

Все планы развития российской части Большого Уссурийского упираются в необходимость строительства гидрозащитных сооружений. Но дальше разговоров дело не идёт. Несколько лет назад, зимой, на Большом Уссурийском умерла маленькая девочка — скорая помощь не смогла туда приехать. Но для оставшейся сотни жителей ничего с тех пор не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании совета при полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил распространить на российскую часть Большого Уссурийского режим ТОР. Но полпред не согласился, отметив, что сначала нужно построить там дамбы. Однако бюджет Хабаровского края с госдолгом в 52,1 млрд такую стройку не потянет. Федеральные власти разрабатывали уже 8 концепций по развитию российской части острова. Последняя, с подачи Минвостокразвития, была поручена британской компании. Но дальше разговор дело не идёт. Иначе обстоят дела на китайской части Большого Уссурийского — там бурно развивается туристическая отрасль, построены дамбы, туристические объекты. Только в 2016 году китайскую часть острова посетили более 600 тыс. туристов.

Остров был разделен на российскую и китайскую части в 2005 году, после ратификации международного соглашения о передаче западной части острова Китаю.