Ашхабад, , 08:10 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с председателем правления ходинга «Calik Holding» Ахметом Чалыком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер предложил турецким компаниям принять участие в строительстве на территории Туркмении новых объектов промышленного и социального назначения, а также в проектах в транспортной сфере, в области энергетики и здравоохранения.

Бердымухамедов отметил, что в последние годы в Туркмении многократно возросла потребность в стройматериалах, и предложил турецким инвесторам принять участие в государственном тендере на возведение трех цементных заводов.

Также президент Туркмении акцентировал внимание на необходимости постройки металлургического комбината, пригласив турецкие компании присоединиться к этому проекту.