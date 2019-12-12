Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 11 декабря завершились снижением. Укреплению рубля способствовало общее ослабление доллара США на рынке Форекс после заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 63,27 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 70,45 руб., фунт/рубль — на 0,31%, до 83,58 руб. Рублевые пары торговались в узком диапазоне до оглашения решения ФРС США по процентным ставкам.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил по итогам заседания ставку в диапазоне 1,50% — 1,75%, а также дал понять, что намерен взять паузу в 2020 году. Большинство членов комитета ожидают неизменности основной ставки как минимум до 2021 года.

За два часа пара доллар/рубль снизилась с 62,51 до 63,26 руб. Снижение пары евро/рубль было ограниченным из-за укрепления евро против доллара на рынке Форекс.

Возможно, продавцы в евро сегодня отыграют вчерашнее заседанием ФРС США на нисходящей коррекции пары евро/доллар перед заседанием ЕЦБ и выступлением К. Лагард. Трейдеры будут внимательно следить за её выступлением, чтобы понять, в каком направлении банк будет действовать под ее руководством.

Также 12 декабря внимание участников рынка будет направлено на результаты выборов в парламент в Великобритании. Уверенная победа консерваторов поможет провести договор о выходе из ЕС через парламент.

Пара доллар/рубль достигла целевой зоны 63,17—63,37 руб. Если сохранится позитив до конца недели, то нужно ждать тестирования уровня 63,00 руб. Вероятность снижения пары под уровень 63,00 руб. составляет больше 70%.

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