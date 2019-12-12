Киев, , 08:05 — REGNUM На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, при действующей политике властей страна до 2023 года может пережить очень серьезный финансовый кризис вплоть до дефолта.

«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный», — сказал он.

Экс-чиновник отметил, что заявления украинских властей о том, что к 2023 году страна может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), являются неуместными.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2019 года составил $81,83 млрд. Ранее стало известно, что власти Украины и Международный валютный фонд договорились о выделении Киеву нового кредита на $5,5 млрд.

Вместе с тем, по словам экспертов, Украине важно нормализовать экономическое сотрудничество с Россией и другими соседями, чтобы добиться роста внутреннего валового продукта.

Читайте также: Экономист назвал самый критический долговой фактор для Украины