Ашхабад, , 08:01 — REGNUM Туркменское представительство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провело в туркменской столице двухдневный семинар «Экономические выгоды трудовой миграции: лучшие практики ОБСЕ». Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Участие в мероприятии приняли представителям министерства иностранных дел, министерства национальной безопасности, министерства внутренних дел, министерства труда и соцзащиты, министерства образования, миграционной службы и пограничной службы, а также представители общественных организаций.

Итальянский эксперт Уго Мелчионда рассказал туркменским чиновникам о разработке эффективных методов и проблемах политического и операционного управления миграцией, о важности и преимуществах межгосударственного сотрудничества и трудовых соглашений.

Руководитель центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд сослалась на решение совета министров по управлению миграцией, в котором признается «возрастающая важность и преимущества, вытекающие из эффективного управления миграцией, для социально-экономического развития, социальной сплоченности, безопасности и стабильность во всех странах».

Также участники семинара обсудили разработку круговой и временной схем миграции в качестве оптимальных инструментов для использования экономического потенциала управляемой миграции, а также обменялись идеями, связанными с разработкой национальной политики в соответствии с лучшими международными практиками в этой сфере.