Москва, , 07:52 — REGNUM Московский арбитраж 13 января 2020 года начнёт рассматривать многомиллионные претензии банка «Город» к АО «Московский метрострой» («Мосметрострой») и ООО «Лизинком». Речь идёт о более чем 125 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму 125 870 014 рублей 78 копеек был подан 23 сентября 2019 года, но из-за недочётов был оставлен без движения. В середине ноября его приняли к производству. Подробности претензий АО «Банк Город» неизвестны.

Между тем этим же составом участников стороны встречались в другом споре. В июне 2019 года суд удовлетворил иск АО «Московский метрострой» и ООО «Лизинком» к московскому ООО «Проект-строй» и краснодарскому ООО «Невада» о признании договора уступки прав требования недействительным. Банк, который находится под конкурсным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», выступал в деле третьим лицом.

В основе спора лежал кредит от 2014 года и договор уступки прав требования между ООО «Невада» (цедент) и ООО «Проект-строй» (цессионарий), по которому «цедент уступает, а цессионарий принимает принадлежащие цеденту права требования на основании мирового соглашения, утверждённого определением Ленинского районного суда г. Краснодара» и кредитному договору. При этом по кредитному договору, заёмщиком по которому был ООО «Лизинком», права требования цедента переходят к цессионарию, как и любые другие связанные с кредитом обязательства. В числе последних оказалось поручительство АО «Мосметрострой» и договор залога имущества «Лизинкома». По данным ЕГРЮЛ, «Лизинком» имеет общую «дочку» с «Мосметростроем» — созданное в 2001 году для проведения земляных работ ООО «Строймехсервис Метростроя».