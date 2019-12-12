Симферополь, , 07:40 — REGNUM Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк ожидает приезда 250−300 тысяч отдыхающих в период новогодних выходных. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США», — сказал Черняк.

«Крым на новогодние праздники посетит около 250−300 тысяч отдыхающих», — добавил чиновник.

Напомним, с 8 ноября появилась возможность приобрести железнодорожные билеты в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия».

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