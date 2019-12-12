Симферополь, 12 декабря 2019, 07:40 — REGNUM Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк ожидает приезда 250−300 тысяч отдыхающих в период новогодних выходных. Об этом он рассказал РИА Новости.
Напомним, с 8 ноября появилась возможность приобрести железнодорожные билеты в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия».
Читайте ранее в этом сюжете: В Крым на поезде и не только. Сколько стоит и как добраться из регионов