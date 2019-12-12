Махачкала, , 07:23 — REGNUM Арбитражный суд Дагестана принял иск Центробанка РФ о ликвидации ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест» — регионального банка Дагестана, оставшегося в ноябре 2019 года без лицензии. Судебное заседание назначили на 9 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В заявлении о принудительной ликвидации кредитной организации общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» заявитель просит утвердить ликвидатором государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», — отмечается в материалах дела.

Истцом выступает отделение национального банка по Дагестану.

Центробанк РФ потребовал ликвидации ещё одного регионального банка

Напомним, региональный банк лишился лицензии в середине ноября 2019 года. Регулятор вменил ему нарушение банковского законодательства и сомнительные операции. На момент отзыва лицензии размер активов общества гарантировал ему 386-е место среди банков России. Организация, учреждённая в 1990 году, принадлежит группе физических лиц. Число крупных акционеров достигает 18 человек.

Банк имел сеть в республике, а 2018 год закончил с прибылью свыше 28 млн рублей.

На сегодня клиентам «Кредитинвеста» выплачивают страховое возмещение по вкладам.