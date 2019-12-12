Магадан, Магаданская область, , 07:21 — REGNUM С 16 декабря один из перевозчиков пассажиров в маршрутках Магадана уровняет стоимость проезда для тех, кто расплачивается наличными и кто банковской картой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В маршрутках, которые принадлежат ООО «Маршрут-Авто», проезд по банковской карте подорожает до 40 рублей. Уведомляют об этом заранее в автобусах.

С 1 мая 2019 года цены за проезд подняли все перевозчики Магадана. Но «Маршрут-Авто» при оплате банковской картой оставил цену в 30 рублей, а за «наличку» — 40 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за повышенных расходов транспортники казани намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте.