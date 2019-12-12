г. Полысаево, , 07:08 — REGNUM В деле о банкротстве ОАО «Шахта «Заречная» из города Полысаево Кемеровской области наметился скандал. Один из кредиторов пожаловался в суд на арбитражного управляющего, обвинив того в сокрытии ряда важных сведений, в том числе перечня имущества, вошедшего в конкурсную массу, количеству угля, добытого в период конкурсного производства, и расчётах за отчуждённый уголь. Кредитор потребовал также запретить отгрузку угля в пользу единственного покупателя и «запретить осуществлять отгрузку угля до получения оплаты за него». Суд отклонил требование кредитора, а вторая инстанция данную позицию поддержала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сегодня шахта-банкрот, где работают более 3 тыс. человек, в рамках договора от февраля 2018 года поставляет уголь ООО «СибШахтМонтаж» (Новосибирск). Между тем один из кредиторов ОАО «Шахта «Заречная» — ООО «Сибтрансуголь-Сервис» потребовало наложить обеспечительные меры «в виде запрета конкурсному управляющему АО «Шахта «Заречная» осуществлять отгрузку угля в пользу ООО «СибШахтМонтаж», а также запретить осуществлять отгрузку угля до получения оплаты за него». Своё требование заявитель объяснил тем, что на момент подачи претензий в отношении единственного получателя угля было инициировано банкротное дело. Отметим, дело позднее прекратили, а долг перед шахтой в размере более 576 млн рублей был погашен. О чём судья и напомнил заявителю.

Управляющий шахты в свою очередь пояснил, что «реализация продукции осуществляется в первую очередь в целях погашения текущей задолженности, а также в целях исполнения лицензионных требований, поскольку остановка работ по добыче угля приведет к отзыву лицензии, что не соответствует интересам АО «Шахта «Заречная» и его кредиторов». Напомнил управляющий и о том, что остановка продажи угля приведёт к складированию, что может повлечь аварийные ситуации, а остановка «отгрузки угля приведёт к невозможности выплаты заработной платы, что повлечёт массовое увольнение работников и возрастанию социальной напряжённости в регионе».

Требование о введении обеспечительных мер суд в итоге отклонил, как и требование признать незаконными действия по предоставлению и раскрытию некоторых сведений. Заявитель требовал признать незаконными «действия (бездействие) конкурсного управляющего, выразившиеся в сокрытии информации о перечне имущества, составляющего конкурсную массу; не включении в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о результатах инвентаризации имущества должника; сокрытии информации о количестве угля, имевшемся на дату открытия конкурсного производства, добытом в процедуре конкурсного производства, также о количестве реализованной и отгруженной должником продукции — угля; сокрытии сведений о расчётах за отчуждённый уголь; передаче угля покупателю без получения оплаты».

Напомним, шахта на сегодня выставлена единым комплексом на продажу по цене более 12,3 млрд рублей. Покупателя ей планируют определить до конца декабря 2019 года. Одновременно с этим продолжается конкурсное производство юрлица. Основным акционером шахты является ООО «Угольная компания «Заречная», которая на сегодня также на последнем этапе процедуры несостоятельности. Долги ОАО превышали 44 млрд рублей еще на этапе наблюдения.

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