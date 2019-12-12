Пермь, , 07:04 — REGNUM В Пермском крае работы по реконструкции Восточного обхода Перми выполнены на 90%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Подрядчик пояснил, что на объеме выполненных работ сказались неблагоприятные погодные условия. «Не успели закончить из-за плохого лета: постоянные дожди не позволили работать в летний период», — сказал глава ООО «Дормострой» Сергей Моисеенко.

По его словам, в настоящее время полностью готова правая сторона движения. По левой стороне осталось уложить два слоя покрытия, нанести разметку и установить часть знаков, поменять барьерное ограждение. Примерно полтора месяца необходимо для того, чтобы уложить асфальтобетон.

До конца 2019 года строители намерены установить освещение на всем участке и временные видеокамеры, чтобы повысить безопасность нового участка обхода. Планируется, что реконструированную трассу сдадут до июля 2020 года.

Сейчас на дороге для транспорта открыли движение по четырем полосам. Дорогу расширили из-за высокой интенсивности движения. В среднем за сутки по Восточному обходу проезжает более 20 тысяч машин.

Стоит отметить, реконструкция участка Восточного обхода Перми протяженностью почти шесть километров является одним из последних этапов реконструкции самой длинной улицы в России.