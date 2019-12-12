Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Сумма таможенных платежей за ввезённые в Сибирский федеральный орган международные почтовые отправления за 11 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 80% — с 4 млн 454 тыс. рублей до почти 8 млн рублей. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Данный рост, по словам начальника службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Дмитрия Колыханова, объясняется «не только снижением необлагаемой нормы беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физического лица в течение одного календарного месяца, но и использованием таможенными органами информационных технологий при совершении таможенных операций, в том числе в части уплаты таможенных платежей».

Отметим, что с 1 января 2019 года снижен порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях с 1 тыс. до 500 евро в месяц в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.