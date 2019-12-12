Мехико, , 06:40 — REGNUM Авиасообщение между Москвой и Мехико необходимо для углубления сотрудничества двух стран. Об этом заявил директор департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин на встрече с руководством мэрии Мехико. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы практически на всех встречах говорили о необходимости оказать содействие нашим авиакомпаниям в открытии прямого воздушного сообщения между Москвой и Мехико, потому что это, несомненно, поспособствовало бы и развитию деловых контактов», — сказал Черемин.

Такая позиция гостей из Москвы нашла воодушевлённую поддержку у генерального координатора по международным делам столицы Мексики Диана Аларкон Гонсалес.

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