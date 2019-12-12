Пекин, , 06:30 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 132 базисных пункта до 7,0253 юаня за доллар США, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 3 декабря курс юаня составил 7,0262 юаня задоллар США. Самой высокой отметкой с начала августа 2019 года юань достиг 7 ноября, когда курс приблизился к 7 юаням за доллар.

Напомним, что в 2019 году произошел резкий по китайским меркам обвал курса юаня к доллару США, который связывают с торговыми войнами, развязанными США по отношению к Китаю.

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