Кемерово, , 06:24 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области — Кузбасса приняли во втором, окончательном чтении параметры бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Во втором чтении были увеличены следующие параметры: на 2020 год: общий объём доходов на 8 047,1 млн рублей, общий объём расходов на 11 780,2 млн рублей, объём дефицита на 3 733,1 млн рублей. На 2021 год: общий объём доходов на 5 408,9 млн рублей, общий объём расходов на 8 393,7 млн рублей, объём дефицита на 2 984,8 млн рублей. На 2022 год: общий объём доходов на 5 302,3 млн рублей, общий объём расходов на 8 963,1 млн рублей, объём дефицита на 3 660,8 млн рублей», — уточнили в кузбасском парламенте.

Cумма налоговых и неналоговых доходов на 2020 год уменьшена на 1 млрд рублей — за счёт уменьшения плановых назначений по налогу на прибыль организаций в соответствии с уточненным прогнозом УФНС России. Увеличены и безвозмездные поступления из федерального бюджета: на 2020 год — на 8 770,6 млн рублей; на 2021 год — на 5 408,9 млн рублей; на 2022 год — на 5 302,3 млн рублей.

С учётом изменений общие параметры бюджета выглядят следующим образом:

2020 год: доходы — 154 610,0 млн рублей, расходы — 171 329,1 млн рублей, дефицит — 16 719,1 млн рублей (13,6%);

2021 год: доходы — 156 993,7 млн рублей, расходы — 170 224,5 млн рублей, дефицит — 13 230,8 млн рублей (10%);

2022 год: доходы — 149 597,0 млн рублей, расходы — 156 640,5 млн рублей, дефицит — 7 043,6 млн рублей (5,4%).

По словам председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Заксобрания Кузбасса Сергея Ващенко, никаких угроз и рисков в реализации государственных социальных обязательств не прогнозируется.