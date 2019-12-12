г. Полысаево, , 06:21 — REGNUM Покупателя на шахту «Заречная» в городе Полысаево Кемеровской области, которая в рамках банкротства юрлица выставлена на продажу единым лотом, определят до 23 декабря 2019 года. Начальная цена лота превышает 12,3 млрд рублей, куда входит также и стоимость залогового имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До 23 декабря организатор торгов принимает заявки на имущественный комплекс. Перечень имущества обнародован на семи страницах. Так список оборудования, мебели, автомобилей, находящихся в собственности АО «Шахта «Заречная», включает 8964 позиции. В него также входят произведения живописи — картины «Америка» стоимостью 2,5 млн рублей, «Из истории России. Крымская война» стоимостью 3 млн рублей, «Солнечное поле недалеко от замка» стоимостью 2,5 млн рублей. Портрет итальянской актрисы Софи Лорен планируется продать за 3 млн рублей.

В списке лотов — здания, земельные участки и права добычи каменного угля на разных участках.

Начальная цена лота — 12 369 568 830,3 рубля, где более 6,064 млрд рублей стоимость залогового имущества. Оно находится в залоге у ООО «УглеТранс».

»Имущество имеет обременения права — залог в пользу ООО «УглеТранс», «ПАО «АКБ «Связь-Банк», АО «Чешский экспортный банк»», — отмечается в проекте договора.

Шаг аукциона — 10%, и если «в течение 25 рабочих дней с даты начала приёма заявок» не поступит ни одной заявки, начальную цену последовательно будут снижать на 10% каждые два календарных дня.

Напомним, с 2008 года основной владелец шахты — ООО «Угольная компания «Заречная», среди конечных владельцев которой угольный трейдер Виктор Нусенкис. ООО также является банкротом. Долги шахты «Заречная», работающей с 1953 года, ещё на финише наблюдения превышали 46,6 млрд рублей.

В ноябре 2019 года более 50 горняков шахты объявили о забастовке в связи с невыплатой зарплаты. Всего на предприятии работают порядка 3,2 тыс. рабочих при численность населения Полысаево около 26 тыс. человек.

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