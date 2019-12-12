Курган, , 06:12 — REGNUM Курганская предпринимательница дошла до Верховного суда России, чтобы не платить за безучётное потребление электроэнергии более 400 тыс. рублей. Однако высшая судебная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Курганской области и постановила взыскать с неё эти деньги, включая расходы на государственную пошлину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

Фабула дела такова, что в ходе внеплановой проверки прибора учета электроэнергии в гараже предпринимательницы были обнаружены следы повторного пережатия посторонним предметом пломбы госповерки. Проверяющие забраковали прибор учёта и составили акт о неучтённом потреблении электроэнергии.

Расчёт объёма безучётного потребления электроэнергии провели за период, начиная с предыдущей проверки приборов учёта — это составило более 391 тыс. рублей.

Предприниматель отказалась добровольно оплачивать начисленное. Энергосбытовая компания обратилась в суд. Независимая экспертиза подтвердила, что на пломбе государственной поверки есть следы повторной переустановки, и факт безучётного потребления был доказан. Не помогло предпринимательнице и оспаривание в других инстанциях решения Арбитражного суда Курганской области.