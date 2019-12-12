Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Долги за аренду земельных участков перед бюджетом Новосибирска на конец 2019 года составляют более 3,9 млрд рублей, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook депутат горсовета Наталья Пинус. Она считает, что «это гигантская сумма, учитывая состояние бюджета города».

«Когда фиксируется долг, идут судебные разбирательства. После решения дела передаются в Службу судебных приставов. Их задача — заниматься взысканием задолженности по исполнительным листам. Как эта служба справляется с важной задачей взыскания долгов в казну города?» — задалась вопросом депутат.

По данным Пинус, в 2018 году в службу судебных приставов передано 663 исполнительных листа на 1 млрд 603 млн рублей. Взыскано 12%. В 2019 год передано 775 исполнительных листов на 1 млрд 409 млн рублей, взыскано 14%.

«Служба судебных приставов — это институция, подведомственная Российской Федерации. Чиновники мэрии говорят, что не могут влиять на эффективность ее работы. Занавес закрывается», — подчеркнула городской парламентарий.