Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM Камчатка отчиталась о перевыполнении плана по программе переселения соотечественников на 45% на совещании под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева в Москве. Однако переселение на полуостров бывших граждан СССР демографию региона не спасает: Камчатка продолжает пустеть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отметил на совещании в Москве вице-губернатор Камчатки Дмитрий Латышев, план по переселению соотечественников в 2019 году Камчатка перевыполнила на 45% — в регион переехали 435 соотечественников. В их числе — 128 медработников, 5 научных сотрудников, 38 студентов. Все соотечественники трудоустроены, активное участие в этом принимает местный бизнес. В программе участвуют 70 индивидуальных предпринимателей.

При этом даже переселение бывших граждан распавшегося СССР не спасает демографию Камчатки — только с января по октябрь 2019 года население полуострова уменьшилось на 2 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, отток населения с Камчатки не снижается, а только растёт. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. Демографические потери региона только на 4,6% обусловлены переездом жителей в другие края и на 95,4% — естественной убылью, проще говоря — вымиранием местных жителей.